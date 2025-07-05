Активні бойові дії на Покровському напрямку – оновлення 5 липня 2025

Як розповів командир дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України Віталій Литвин в етері телемарафону “Єдині новини”

На сьогоднішній день російські збройні сили активно розвивають плацдарм у “трикутнику” населених пунктів Малинівка, Новооленівка та Попів Яр, що розташовані на Покровському напрямку. Про це повідомив командир дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України Віталій Литвин під час телемарафону “Єдині новини” 5 липня.

Ці населені пункти, згідно з картою на 5 липня 2025 року, мають стратегічне значення. Литвин зазначив, що з цього району ворог намагається контролювати логістичні шляхи до міст Мирноград та Покровськ, прагнучи ускладнити постачання боєприпасів та евакуацію поранених.

“Звідси ворог намагається контролювати логістику до населених пунктів Мирноград та Покровськ, він хоче закрити логістику, щоб ми не підвозили боєприпаси, нам було тяжко евакуйовувати поранених. Ворог завдає ударів дронами по медичних автомобілях, якщо ми використовуємо роботизовані комплекси для евакуації поранених, то ворог б’є по поранених.” – Віталій Литвин

Командир також підкреслив, що протягом останніх восьми місяців на Покровському напрямку спостерігається висока інтенсивність штурмових дій. Один штурм з боку російських військ може тривати цілий день.

“Російські війська використовують мобільну техніку для зближення з нашими позиціями та оперативно тактичну авіацію – по одному населеному пункту ворог може завдати одночасно три авіаудари керованими авіабомбами. Ворог б’є по нашому передньому краю артилерійським вогнем і постійно штурмує, використовуючи мотоцикли, багі та мотоцикли, щоб ми не могли їх виявити та уразити дронами.” – Віталій Литвин

Також у телемарафоні “Єдині новини” 5 липня речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Віктор Трегубов зазначив, що російські військові намагаються прорватися на Покровському напрямку, рухаючись на північ від траси в напрямку Костянтинівки.