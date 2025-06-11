Російські війська не прорвали кордон між Донецькою та Дніпропетровською областями – Оперативне зведення

Про це в етері Суспільне. Студія розказав речник ОСУВ “Хортиця” Віктор Трегубов.

Станом на 11 червня 2025 року, російські війська не змогли досягти адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями. Хоча армія РФ намагається закріпитися у посадках та руїнах, їхні зусилля виявилися безуспішними. Про це повідомив речник ОСУВ “Хортиця” Віктор Трегубов під час ефіру.

“Ні, вони там відсутні. Більше того, вони не присутні на адміністративному кордоні областей попри певні провокаційні заяви, які робили російські медіа, попри одне провокаційне відео, яке вони кидали ще минулого тижня. Воно насправді було зняте на території Донецької області й доволі далеко. Станом на зараз, попри всі їхні спроби та намагання, вони не дійшли до адміністративної межі областей”. – Віктор Трегубов

Російські війська намагаються просуватися до адмінмежі з Покровського та Новопавлівського напрямків. За словами Трегубова, армія РФ намагається прорватися на кордон Дніпропетровщини з кінця квітня, ставлячи за мету досягти адміністративної межі до 9 травня.

Віктор Трегубов зазначив, що російські війська штурмують цю ділянку малими піхотними групами, намагаючись пробитися через зелені насадження та посадки. Вони намагаються закріпитися у будівлях, руїнах або лісосмугах, очікуючи на підкріплення, яке доставляють дрони з боєприпасами та їжею.

“Вздовж усієї лінії фронту групи по 3-4-5-6 осіб намагаються намацувати, де можна пролізти. Якщо хтось з них пролазить, то намагається десь зачепитися, закріпитися в якійсь будівлі, руїні, лісосмузі і чекати, поки до нього доповзуть інші. І так відбувається, поки вони не накопичать у певній посадці якусь певну кількість (солдатів – ред.), тоді їм скидають боєприпаси, їжу з дронів, і далі йдуть у подальші наступальні та штурмові дії”. – Віктор Трегубов

Окрім того, окупанти іноді намагаються прориватися на легкій техніці, зокрема на мотоциклах. Напередодні, 8 червня, російське Міноборони заявило про досягнення кордону між Донеччиною та Дніпропетровщиною підрозділами однієї з дивізій РФ. Проте Генштаб та ОСУВ “Хортиця” спростували цю інформацію, підтвердивши, що бої тривають у межах Донецької області.

Речник ОСУВ “Хортиця” підкреслив, що російських військових немає ані на території Дніпропетровської області, ані на кордоні між областями. Сили оборони успішно стримують натиск російської армії на Покровському напрямку неподалік адміністративного кордону. Офіцер 3 бригади Нацгвардії України “Спартан” Ігор Шафігулін 9 червня підтвердив, що окупанти не перетнули кордон у зоні відповідальності їхньої бригади.

10 червня співзасновник аналітичного проєкту “DeepState” Руслан Микула повідомив, що російські війська активізували наступальні дії з боку Троїцького та Горіхового на Покровському напрямку, але не контролюють жодної частини Дніпропетровської області.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби українські захисники відбили 57 штурмових і наступальних дій РФ на Покровському напрямку в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка та Костянтинопіль.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 35 атак поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне Поле та Бурлацьке.

Аналітичний проєкт DeepState відзначає, що на найближчій до межі з Дніпропетровщиною ділянці поблизу Троїцького та Горіхового змін не зафіксовано, проте “сіра зона” розширилася з лівого флангу Горіхового. “Червона зона” залишається на відстані близько 2 км, а “сіра зона” наблизилася до 80 метрів за останні шість днів.