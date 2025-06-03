Активність російських військ на Покровському напрямку: ситуація на фронті 3 червня

Як повідомив командир 2-ї мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону 72 ОМБр Роман Орищенко в етері Суспільне. Студія (YouTube)

На Покровському напрямку спостерігається значне збільшення активності російських військ, які намагаються чинити тиск на українські позиції. Ворог шукає слабкі місця на фронті, накопичуючи сили та діючи невеликими групами, щоб проникнути в оборону українських захисників.

Про це 3 червня в ефірі повідомив командир 2-ї мотопіхотної роти 72-ї окремої механізованої бригади Роман Орищенко, позивний “Оскар”.

Він підкреслив, що російська армія намагається посилити тиск, використовуючи як піхотні підрозділи, так і мототехніку та бронетехніку.

“Вони постійно намагаються пройти своїми групами, постійно десь закріпитися, десь перебігти, навіть намагаються обійти наші позиції, зайти в тил і там закріпитися, нібито там є їхня земля, яку вони відвоювали. Відповідно їх постійно відбиваємо, відкидаємо, але їхні ДРГ або групи намагаються таким чином десь пройти або закріпитися.” – Роман Орищенко

Коли ворог не може здійснити “лобовий” штурм, він намагається атакувати з флангів, щоб оточити українські підрозділи. Орищенко зазначив, що навіть у випадках оточення, українські позиції здатні дати відсіч, а підкріплення вчасно підходять, щоб відкинути ворога.

Ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою, хоча на деяких ділянках ворог все ж просувається вперед.

Крім того, російські війська намагаються ускладнити українську логістику, зокрема, підвоз боєприпасів та евакуацію поранених. Для цього активно використовуються безпілотники “Молнія”, які здійснюють дальні вильоти, намагаючись вразити українські комунікації та техніку.

За словами командира роти, ворог також застосовує нічні штурми, намагаючись обійти та оточити позиції ЗСУ, але українські захисники успішно відбивають ці атаки.