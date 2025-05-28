329 атак російських військ у Запорізькій області 27 травня

Про це сьогодні, 28 травня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своїм Telegram-каналіВ.

27 травня російські війська здійснили 329 атак на території 10 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок цих обстрілів постраждав 17-річний підліток. Про це 28 травня повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Однією з атак став обстріл села Верхня Терса за допомогою FPV-дронів, в результаті чого підліток отримав поранення.

Загалом армія РФ завдала 329 ударів по території 10 міст і сіл Запорізької області, зокрема:

п’ять авіаційних ударів по населених пунктах Щербаки, Степногірськ, Кам’янське та Гуляйполе;

шість обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Степногірську, Кам’янському, Малій Токмачці та Новодарівці;

157 артилерійських обстрілів по Біленькому, Лобковому, Кам’янському, Щербаках, Гуляйполю, Малій Токмачці, Новоданилівці, Новодарівці та Чарівному;

161 атака безпілотниками, переважно FPV-дронами, по Лобковому, Кам’янському, Щербаках, Гуляйполю, Малій Токмачці, Новоданилівці, Новодарівці та Чарівному.

Згідно з отриманою інформацією, надійшло 13 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.