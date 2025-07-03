432 обстріли Запорізької області 2 липня – поранено одну людину

Про це сьогодні, 3 липня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

2 липня російські військові здійснили 432 обстріли по дев’яти населених пунктах Запорізької області. Внаслідок цих атак одна особа отримала поранення. Цю інформацію 3 липня оприлюднив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі. Серед атак особливо постраждав Оріхів, де поранення отримала 70-річна жінка. Загалом армія РФ завдала 432 удари по території дев’яти населених пунктів, зокрема: чотири авіаційні удари по Гуляйполю та Малій Токмачці;

сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню по Гуляйполю, Малій Токмачці та Щербакам;

127 артилерійських обстрілів по Лобковому, Оріхову, Кам’янському, Гуляйполю, Щербакам, Малій Токмачці, Новоданилівці та Чарівному;

294 атаки безпілотниками, переважно FPV-дронами, по Лобковому, Долинці, Кам’янському, Щербаках, Гуляйполю, Малій Токмачці, Новоданилівці та Чарівному. «Надійшло 21 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків та автівок»,

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