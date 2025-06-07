574 обстріли Запорізької області 6 червня – без жертв

Про це сьогодні, 7 червня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

6 червня російські військові здійснили 574 обстріли по території 14 населених пунктів Запорізької області. На щастя, внаслідок цих атак не було зафіксовано поранених чи загиблих.

Цю інформацію 7 червня оприлюднив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Згідно з даними, армія РФ завдала удари по наступних населених пунктах:

Три рази з реактивних систем залпового вогню обстріляли Новоданилівку та Новодарівку;

54 авіаційні удари були завдані по території Кам’янського, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Малинівки, Ольгівського, Малої Токмачки, Білогір’я та Полтавки;

177 артилерійських обстрілів відбулося в Кам’янському, Щербаків, Гуляйполі, Малій Токмачці, Новоданилівці, Новодарівці та Чарівному;

340 атак з використанням БпЛА, переважно FPV-дронів, було здійснено по території Запоріжжя, Оріхова, Кам’янського, Щербаків, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоданилівки, Новодарівки та Чарівного.

“Надійшло 13 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та об’єктів інфраструктури.” – Іван Федоров

Ця ситуація підкреслює важливість безпеки та захисту цивільного населення в умовах збройного конфлікту. Влада продовжує моніторити ситуацію та вживати необхідних заходів для забезпечення безпеки громадян.