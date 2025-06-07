574 обстріли Запорізької області 6 червня – без жертв

Про це сьогодні, 7 червня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
6 червня російські військові здійснили 574 обстріли по території 14 населених пунктів Запорізької області. На щастя, внаслідок цих атак не було зафіксовано поранених чи загиблих.
Цю інформацію 7 червня оприлюднив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
Згідно з даними, армія РФ завдала удари по наступних населених пунктах:
- Три рази з реактивних систем залпового вогню обстріляли Новоданилівку та Новодарівку;
- 54 авіаційні удари були завдані по території Кам’янського, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Малинівки, Ольгівського, Малої Токмачки, Білогір’я та Полтавки;
- 177 артилерійських обстрілів відбулося в Кам’янському, Щербаків, Гуляйполі, Малій Токмачці, Новоданилівці, Новодарівці та Чарівному;
- 340 атак з використанням БпЛА, переважно FPV-дронів, було здійснено по території Запоріжжя, Оріхова, Кам’янського, Щербаків, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоданилівки, Новодарівки та Чарівного.
“Надійшло 13 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та об’єктів інфраструктури.”
Ця ситуація підкреслює важливість безпеки та захисту цивільного населення в умовах збройного конфлікту. Влада продовжує моніторити ситуацію та вживати необхідних заходів для забезпечення безпеки громадян.
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