Обмежені штурмові дії РФ у Запорізькій області без просування – ISW

Як повідомляється в аналітичному звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW)
У Запорізькій області тривають обмежені штурмові дії з боку армії РФ, зокрема в районах Новоданилівки та Плавнів на Оріхівському напрямку, а також біля Малинівки на Гуляйпільському напрямку. Проте, підтвердженого просування російських військ не зафіксовано.
Цю інформацію наводить аналітичний звіт американського Інституту вивчення війни (ISW) за 9 липня.
“8 та 9 липня російські війська продовжували обмежені наземні наступи на схід від Гуляйполя поблизу Малинівки, але не просувалися вперед. 9 липня російські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але підтвердженого прогресу не досягли.”
Згідно з даними аналітиків, на заході Запорізької області російські війська атакували поблизу Новоданилівки (біля Оріхова) та Плавнів (біля Кам’янського). Раніше повідомлялося, що Сили оборони успішно відбили атаку армії РФ в районі Новоданилівки.
На Гуляйпільському напрямку російські війська не проводили штурмових дій.
Вас можуть зацікавити такі матеріали:
- Забруднення річки Малий Утлюк шахтними водами на окупованому Запорізькому комбінаті загрожує екосистемі регіону.
- Російські війська щодня здійснюють штурмові атаки у Вовчанську, але не можуть витіснити українські підрозділи за річку Вовча.
- Російські війська атакували Херсон дронами, поранено двох людей, повідомляє військова адміністрація.