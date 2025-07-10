Обмежені штурмові дії РФ у Запорізькій області без просування – ISW

Як повідомляється в аналітичному звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW)

У Запорізькій області тривають обмежені штурмові дії з боку армії РФ, зокрема в районах Новоданилівки та Плавнів на Оріхівському напрямку, а також біля Малинівки на Гуляйпільському напрямку. Проте, підтвердженого просування російських військ не зафіксовано.

Цю інформацію наводить аналітичний звіт американського Інституту вивчення війни (ISW) за 9 липня.

“8 та 9 липня російські війська продовжували обмежені наземні наступи на схід від Гуляйполя поблизу Малинівки, але не просувалися вперед. 9 липня російські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але підтвердженого прогресу не досягли.” – Інститут вивчення війни (ISW)

Згідно з даними аналітиків, на заході Запорізької області російські війська атакували поблизу Новоданилівки (біля Оріхова) та Плавнів (біля Кам’янського). Раніше повідомлялося, що Сили оборони успішно відбили атаку армії РФ в районі Новоданилівки.

На Гуляйпільському напрямку російські війська не проводили штурмових дій.