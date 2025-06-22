Росія вивозить німецький орган із костелу в окупованому Бердянську

Про це 21 червня повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС)

Російські окупанти мають намір вивезти німецький орган з римо-католицького костелу Різдва Пресвятої Діви Марії, розташованого в окупованому Бердянську Запорізької області. Про це стало відомо 21 червня з повідомлення Центру національного спротиву (ЦНС).

Згідно з інформацією, окупаційна адміністрація планує демонтувати орган, який був встановлений у 2010 році. Цей інструмент має понад тисячу труб і важить близько чотирьох тонн.

За попередніми даними, російські війська мають намір перевезти орган до Росії. Відзначимо, що костел був захоплений у 2022 році, і з того часу в ньому не проводяться служби.

Костел Різдва Пресвятої Діви Марії в тимчасово окупованому Бердянську, жовтень 2015 року. rkc.in.ua

Історія костелу Різдва Пресвятої Діви Марії в Бердянську

Парафію римо-католицької церкви в Бердянську було засновано у 1995 році, і її обслуговували священники з Запоріжжя. Оскільки старий костел, зведений у 1930-х роках, був знищений радянською владою, виникла необхідність у будівництві нового храму.

У 2000 році місцева влада надала дозвіл на будівництво нового костелу, яке тривало до 2013 року.

Вивезення органу з костелу є ще одним прикладом культурного пограбування на тимчасово окупованих територіях України.