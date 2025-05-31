Активізація штурмових дій російських військ на Запорізькому напрямку – заяви УДА

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На Гуляйпільському напрямку російські війська здійснюють авіаційні удари по позиціях українських Сил оборони, тоді як на Оріхівському фронті проводять кілька штурмових атак щодня. Про це розповів Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії (УДА).

“Якщо говоримо про Гуляйпільський напрямок, то очевидно ворог тут обрав тактику завдавати ударів перш за все, по позиціях, по інфраструктурі, щоб зменшити потенціал Сил оборони. Якщо говорити про Оріхівський – він більш активний. Протягом доби можуть проводити по кілька штурмових дій, для цього використовують відповідні ротації, спроби накопичення більшої кількості штурмових груп.” – Сергій Братчук

За словами Братчука, активізація штурмових дій на Запорізькому напрямку може бути спробою відвернути увагу від бойових дій на Донеччині:

“Цілком очевидно, що активність може зростати на Запорізькому напрямку, в тому числі із застосування певної бойової техніки, але, цілком вірогідно, що це може бути відволікаючим маневром, тому що основні зусилля армія РФ все ж таки зосереджує на Донеччині.” – Сергій Братчук

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що російські війська значно активізувалися на Запорізькому напрямку, де проводять активні наступальні дії. Вживаються заходи для підвищення стійкості української оборони, зокрема, шляхом посилення резервів та вогневого ураження російських військ. Сили оборони також активно працюють над покращенням тактичного положення.