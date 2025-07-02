Російські війська без успіху намагаються прорватися в Дніпропетровську область – Заступник командира

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На Новопавлівському напрямку російські війська в окремих випадках намагалися перейти адміністративний кордон між Донецькою та Дніпропетровською областями, проте їх успішно відкинули назад. Наразі окупанти не мають закріплених позицій на території Дніпропетровщини. Про це повідомив заступник командира дивізіону 148 артилерійської бригади Іван під час телемарафону.

“Важко сказати, що в головах у російських генералів. Тим не менш, зараз дуже багато спроб противник робить, щоб зайти у Дніпропетровську область. Є певні кадри, де вже, скажімо так, перетнув адмінкордон, але їх повідкидували назад. Зараз не можна сказати, що в них є позиції на території Дніпровської області.” – Іван, заступник командира дивізіону 148 артилерійської бригади

Заступник командира вважає, що російські війська намагаються вирівняти лінію фронту. За його словами, Новопавлівка є важливим пунктом, який заважає просуванню на Покровському напрямку, оскільки має стратегічне значення для логістики.

“В глобальному плані, це більш схоже на вирівнення лінії фронту. Тому що так, Новопавлівка, це досить такі для них ці пункти, які дуже заважають просуванню на Покровському напрямку. Це логістична складова. Відповідно противник буде і надалі робити спроби заходу.” – Іван, заступник командира дивізіону 148 артилерійської бригади

Він також зазначив, що російські війська не намагаються штурмувати Новопавлівку безпосередньо, оскільки в цьому районі відкрита місцевість з обмеженими укриттями. Натомість окупанти просуваються з півночі та півдня вздовж річки.

Іван підкреслив, що російські війська активно використовують авіацію, дрони різних типів та піхоту, зокрема, роблять акцент на дрони, що працюють на оптоволокні.