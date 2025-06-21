Обстріли Херсонської області 20 червня 2025: пошкодження та поранені

Як повідомляє Facebook-сторінка керівника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна

Протягом 20 червня 2025 року російські війська здійснили обстріл 20 населених пунктів у Херсонській області, включаючи обласний центр. Для атак використовували дрони, артилерію та авіацію, про що повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Обстріли велися по житлових районах та об’єктах соціальної інфраструктури. Внаслідок цих атак було пошкоджено дві багатоповерхові будівлі, 14 приватних домівок, а також господарські споруди, гаражі та кілька автомобілів.

За інформацією Олександра Прокудіна, в результаті агресії семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Зокрема, село Дар’ївка зазнало атаки дронів, внаслідок чого одна особа була поранена. Також безпілотник скинув вибухівку на жителя Білозерки, а селище було обстріляно з артилерії, в результаті чого двоє людей отримали поранення.

“Російські війська упродовж доби обстріляли 20 населених пунктів області, включно з Херсоном. Застосували дрони, артилерію та авіацію. Били по житлових кварталах і об’єктах соціальної інфраструктури. Пошкодили дві багатоповерхівки та 14 приватних будинків, господарчі споруди, гараж та автомобілі. Внаслідок російської збройної агресії поранення різного ступеня тяжкості отримали семеро людей.” – Олександр Прокудін, керівник Херсонської ОВА

Місцева влада закликає жителів бути уважними та дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.