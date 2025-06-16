Російські війська змінюють тактику після невдалого наступу на Покровськ

Про це повідомив речник ОСУВ “Хортиця” Віктор Трегубов в етері телемарафону на YouTube

Після невдалого наступу на Покровськ, російські війська вирішили розділити своє найбільше угрупування. Одна частина сил намагається просунутися в Новопавлівському напрямку, в бік Дніпропетровської області, тоді як інша частина намагається прорватися за трасу Покровськ-Костянтинівка.

Цю інформацію 16 червня в ефірі телемарафону озвучив речник оперативного командування “Хортиця” Віктор Трегубов.

“Якщо брати Покровськ, то там від початку, у противника одне з найбільших угруповань зосереджено, там кілька загальновійськових армій, там вся військова номенклатура сил і там немає проблем з поповненнями, що не означає що вони там успішні.”

– Віктор Трегубов

Він також зазначив, що остання кампанія російської армії з наступу на Покровськ виявилася безрезультатною, і окупанти зазнали значних втрат.

“Зараз вони змістили акценти. Частина їх угрупування іде на захід у напрямку Дніпропетровської області, частина намагається йти навпаки у східній частині, прориватись на північ за трасу Покровськ-Костянтинівка і щоб далі робити якісь просування.”

– Віктор Трегубов

Крім того, Трегубов підкреслив, що російські війська поки що не перетнули адміністративну межу між Донецькою та Дніпропетровською областями.