Окупанти створюють центр підготовки спеціалістів у Бердянську

Про це повідомили в Телеграм-каналі БМВА

У Бердянську, який наразі перебуває під тимчасовою окупацією, російські війська мають намір створити “центр підготовки спеціалістів”. Це ініціатива покликана забезпечити захоплені підприємства необхідними кадрами. Інформацію про це оприлюднили в Телеграм-каналі БМВА.

Відомо, що створення такого центру викликане тривалим кадровим голодом на окупованих територіях. Окупанти усвідомлюють, що без залучення місцевих працівників їм не вдасться ефективно експлуатувати захоплені підприємства.

“Створення такого центру – це спроба вирішити кадрову кризу та підготувати лояльних працівників для довгострокового контролю над українською промисловістю.”

У новому центрі планують навчати спеціалістів, які відповідатимуть реальним потребам економіки Запорізької області. Зокрема, акцент буде зроблено на обслуговуванні промислових об’єктів, які окупанти намагаються інтегрувати у свою економічну систему.

У реалізації проєкту беруть участь представники агропромислового комплексу та місцеві підприємства, що свідчить про намір окупантів налагодити роботу ключових галузей регіону.

Раніше повідомлялося, що після початку повномасштабної війни багато українських спеціалістів залишили Бердянськ, що призвело до браку кваліфікованих кадрів. Особливо відчутною є нестача працівників у критично важливих сферах міського господарства.