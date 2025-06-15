Росіяни переправляють піхоту через Оскіл надувними човнами – Петренко

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Протягом останніх двох тижнів російські війська, що діють на північ від Куп’янська, не намагаються зводити переправи через річку Оскіл. Натомість вони використовують надувні човни для переправлення піхоти через цю водойму. Про це 15 червня повідомив начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артилерійської бригади Богдан Петренко.

“У зоні нашої відповідальності річка Оскіл, яку дуже важко форсувати, зважаючи на те, що там немає переправ. На сьогодні ворог пробує переправитися на західний берег, який контролюється Україною, за допомогою надувних човнів, тобто перекидає піхоту. Десь останні два тижні він не намагається будувати переправ для важкої техніки – перед цим всі його спроби зійшлися нанівець: все, що під’їжджало, все знищувалося.” – Богдан Петренко

За словами Петренка, йдеться про знищення мостоукладників та машин, призначених для будівництва понтонних мостів.

“Навіть були спроби на “віджатій” техніці десь на окупованій території тягнути шини якісь, щоб зробити якусь там основу для моста. Це також знищилося. Фактично в тому місці, де ворог намагається побудувати переправи для важкої техніки, ми на сьогоднішній момент спостерігаємо цвинтар спецтехніки та звичайної техніки для побудови мосту.” – Богдан Петренко

Міст є надзвичайно важливим для російських військ, оскільки вони не мають важкої техніки на західному березі. Це призводить до відсутності спроб наступальних дій з використанням бронетехніки. Проте, за допомогою гумових човнів, їм іноді вдається переправити на західний берег мотоцикли.

Богдан Петренко зазначає, що росіяни прагнуть розширити плацдарми на західному березі Осколу, щоб українські військові не могли знищувати російську техніку, яку вони намагаються підвести для будівництва мостів через річку.