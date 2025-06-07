Оперативна ситуація на фронті 7 червня: дії російських військ

Про це 7 червня в етері “Суспільне. Студія” розповів речник оперативно-тактичного угруповання “Луганськ” Дмитро Запорожець.

7 червня речник оперативно-тактичного угруповання “Луганськ” Дмитро Запорожець поділився інформацією про ситуацію на фронті, зокрема про дії російських військ у різних напрямках.

Торецький напрямок

На Торецькому напрямку російські війська не використовують броньовану техніку, натомість активно залучають мотоцикли для штурмових дій. За словами Запоріжця, близько 18 мотоциклів було задіяно для підвозу особового складу до позицій, максимально наближених до українських сил оборони 6 червня.

“Якісь логістичні заходи здійснював із використанням мототехніки. Тобто ця складова на Торецькому напрямку значно нарощується і ворог намагається використовувати ту ж “зеленку”, рухаючись від посадки до посадки, знову ж таки на цій мототехніці проводить штурмові дії. У більшості випадків вдається знищувати таку техніку й особовий склад. Однак постійні штурмові дії хвилями несуть загрозу, адже ворог таким чином має можливість накопичуватися на певних ділянках фронту, попри те, що він зазнає серйозних втрат”. – Дмитро Запорожець

Він також зазначив, що щоденно українські військові знищують близько 145 російських військовослужбовців на фронті.

Краматорський напрямок

На Краматорському напрямку, зокрема в районі Часів Яра, російські війська не проявляють активності, але активно використовують ствольну артилерію та міномети для обстрілів. Це призводить до знищення будівель та укриттів у центрі міста.

Найбільша активність спостерігається в районі Нового, де російські бійці запускають FPV-дрони та БпЛА “Молнія” для атак у напрямку Костянтинівки.

Сіверський напрямок

На Сіверському напрямку наразі не спостерігається значної активності, як це було тиждень тому.