Російські війська застосовують мотоцикли для атак на Покровському напрямку – 57 штурмів відбиті

За даними повідомлення Генштабу у Генштаб у Facebook

На Покровському напрямку російські війська продовжують свою активність, здійснюючи атаки малими групами та використовуючи мотоцикли для швидкого пересування. Вони концентруються в селах, будівлях та підвалах, що розташовані поблизу лінії фронту, і згодом здійснюють штурми.

Про це повідомив військовослужбовець батальйону безпілотних систем 68 ОЄБр з позивним “Гусь” під час ефіру 18 червня.

Використання мотоциклів дозволяє російським військовим швидко досягати позицій, що, за словами військового, є суттєвою перевагою.

“Це дає їм маневреність, швидше дістатися до наших позицій і посіяти хаос на наших порядках, на наших бойових позиціях. Коли зав’язується стрілецький бій між тими, хто досяг наших передових позицій на мотоциклах і нашими бійцями. Тобто важко тоді працювати, практично неможливо, і нашій артилерії, і пілотам дронів зі скидами. Сіють хаос у передніх порядках і виступають передовими групами, за якими йдуть друга та третя хвилі, які відтягують на себе увагу. За ними йдуть інші, які намагаються закріпитися далі на позиціях, якщо попередня група досягла успіхів.” – військовослужбовець батальйону безпілотних систем 68 ОЄБр “Гусь”

Протягом минулої доби Сили оборони на Покровському напрямку успішно відбили 57 штурмів у районах населених пунктів Коптєве, Полтавка, Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Муравка, Горіхове, Новопавлівка та Олексіївка, про що повідомив Генштаб у Facebook.