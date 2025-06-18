Російські війська застосовують мотоцикли для атак на Покровському напрямку – 57 штурмів відбиті

За даними повідомлення Генштабу у Генштаб у Facebook
На Покровському напрямку російські війська продовжують свою активність, здійснюючи атаки малими групами та використовуючи мотоцикли для швидкого пересування. Вони концентруються в селах, будівлях та підвалах, що розташовані поблизу лінії фронту, і згодом здійснюють штурми.
Про це повідомив військовослужбовець батальйону безпілотних систем 68 ОЄБр з позивним “Гусь” під час ефіру 18 червня.
Використання мотоциклів дозволяє російським військовим швидко досягати позицій, що, за словами військового, є суттєвою перевагою.
“Це дає їм маневреність, швидше дістатися до наших позицій і посіяти хаос на наших порядках, на наших бойових позиціях. Коли зав’язується стрілецький бій між тими, хто досяг наших передових позицій на мотоциклах і нашими бійцями. Тобто важко тоді працювати, практично неможливо, і нашій артилерії, і пілотам дронів зі скидами. Сіють хаос у передніх порядках і виступають передовими групами, за якими йдуть друга та третя хвилі, які відтягують на себе увагу. За ними йдуть інші, які намагаються закріпитися далі на позиціях, якщо попередня група досягла успіхів.”
Протягом минулої доби Сили оборони на Покровському напрямку успішно відбили 57 штурмів у районах населених пунктів Коптєве, Полтавка, Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Муравка, Горіхове, Новопавлівка та Олексіївка, про що повідомив Генштаб у Facebook.
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