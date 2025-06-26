Тактика РФ на Покровському напрямку: атаки малими групами та активне використання дронів

Про це в етері “Суспільне. Студія” розповів командир танкового батальйону 32 окремої механізованої Сталевої бригади на позивний “Живчик”.

На Покровському напрямку війська Російської Федерації практично не використовують важку техніку, натомість активно намагаються атакувати українські позиції невеликими пішими групами, складаючи їх з однієї-двох осіб. Мотоциклетна техніка застосовується лише зрідка. Така ситуація спостерігається в зоні відповідальності 32 окремої механізованої бригади.

Про це 26 червня повідомив командир танкового батальйону 32 ОМБр з позивним “Живчик” під час ефіру.

“Ситуація на напрямку Покровська, я б сказав, складна, постійно напружена. Але за допомогою бригади, які тримають тут оборону, ми контролюємо даний наступ їхній і стримуємо ворога. Тактика практично не змінилася, діють малими групами, рідко дуже застосовують якісь види техніки, в окремих випадках це мотоцикли, квадроцикли, можливо багі.” – Командир танкового батальйону 32 ОМБр

Командир також зазначив, що армія РФ активно використовує дрони, зокрема FPV-дрони, комбінуючи їх з іншими засобами на оптоволокні.