Військові РФ використовують підземні комунікації у зруйнованому Вовчанську

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Вовчанську, що на Харківщині, військовослужбовці Російської Федерації використовують підземні комунікації та каналізаційні системи для накопичення своїх сил перед наступальними операціями. Про це 2 липня в ефірі заявив Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади “Гарт”.

За словами Даниленка, у місті не залишилося жодної вцілілої будівлі, де можна було б сховатися.

“У Вовчанську все місто зрівняне з землею. Там, щоб десь сховатися – це каналізації, підземні комунікації. І це чи не єдиний варіант там накопичуватися, переховуватися. І росіяни використовують ці комунікації для того, щоб там зосереджувати особовий склад, накопичувати боєприпаси, харчі й потім вже звідти вирушати на штурми.”

– Олександр Даниленко

Російські війська постійно обстрілюють Вовчанськ, знищуючи залишки будівель. Місто піддається атакам касетними боєприпасами, а небо заповнене дронами.

Вовчанськ розташований всього за п’ять кілометрів від російського кордону. Місто пережило окупацію і було звільнене восени 2022 року. 10 травня 2024 року російська армія намагалася прорвати лінію оборони на півночі Харківщини. За два тижні ворог зміг просунутися на сім кілометрів углиб області, перетворивши Вовчанськ на руїни.

Незважаючи на повторний наступ, російським військам не вдалося захопити місто. Лінія фронту проходить по річці Вовчій, яка ділить Вовчанськ на північну та південну частини, про що повідомляв у травні 2025 року речник оперативно-тактичного угруповання військ “Харків” Павло Шамшин.

24 червня Павло Шамшин зазначив, що Сили оборони України контролюють частину території на північному березі річки Вовча, зокрема територію агрегатного заводу.