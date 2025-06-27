Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У ніч на 27 червня російські збройні сили здійснили атаку на Нікопольщину, використовуючи FPV-дрони. Удар був спрямований на районний центр, а також на території Покровської та Марганецької громад.
Цю інформацію підтвердив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей, які наразі отримують необхідну медичну допомогу.
Атака призвела до пошкодження амбулаторії, адміністративної будівлі, трьох багатоквартирних житлових будинків, магазину, ринку, автомобіля та лінії електропередач.
Водночас, на території Дніпропетровщини сили протиповітряної оборони знищили дві ракети та п’ять безпілотників.
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