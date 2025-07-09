Атака FPV-дроном на Костянтинівку: постраждала жінка, розпочато розслідування

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сьогодні, 9 липня, о 13:30 російські військові здійснили атаку на місто Костянтинівка в Донецькій області, використовуючи FPV-дрон. Внаслідок цього нападу постраждала 78-річна жінка, яка отримала перелом.

Про інцидент повідомила речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, зазначивши, що також було пошкоджено легковий автомобіль.

“Також пошкоджений легковий автомобіль.” – Анастасія Мєдвєдєва, речниця прокуратури Донеччини

Вона додала, що правоохоронні органи вже розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, що стосується воєнних злочинів.