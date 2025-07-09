Атака FPV-дроном на Костянтинівку: постраждала жінка, розпочато розслідування

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Сьогодні, 9 липня, о 13:30 російські військові здійснили атаку на місто Костянтинівка в Донецькій області, використовуючи FPV-дрон. Внаслідок цього нападу постраждала 78-річна жінка, яка отримала перелом.
Про інцидент повідомила речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, зазначивши, що також було пошкоджено легковий автомобіль.
“Також пошкоджений легковий автомобіль.”
Вона додала, що правоохоронні органи вже розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, що стосується воєнних злочинів.
Інші теми, які вам можуть сподобатися:
- На Чернігівщині жінка постраждала внаслідок атаки російського FPV-дрона 9 липня, поліція розслідує воєнний злочин.
- Генпрокуратура РФ оголосила Єльський університет “небажаною організацією” через звинувачення у дестабілізації та зборі доказів воєнних злочинів в Україні.
- Відділення “Укрпошти” в селищі Райське призупиняє роботу через обстріли, замість нього працюватиме мобільне відділення щочетверга.