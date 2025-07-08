Атака російських FPV-дронів на Нікопольський район: поранений чоловік

Про це повідомив Telegram-канал Дніпропетровської ОДА

Нещодавно армія Російської Федерації здійснила атаку на Нікопольський район, використовуючи FPV-дрони та артилерійські системи. Внаслідок цього обстрілу постраждав 37-річний чоловік, який отримав поранення.

Цей інцидент став наслідком цілеспрямованих атак російських військ, які активно застосовують безпілотники для розвідки та завдання ударів по позиціях українських сил, а також цивільних об’єктах.

Згідно з інформацією від місцевої влади, поранений чоловік наразі перебуває в лікарні, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров’я оцінюється як стабільний.

Військові експерти зазначають, що використання FPV-дронів дозволяє ворогу проводити точкові атаки, що ускладнює оборону та підвищує ризики для цивільного населення.

Місцева адміністрація закликає жителів Нікопольщини дотримуватися правил безпеки та терміново повідомляти про будь-які підозрілі об’єкти чи дії, пов’язані з ворожою активністю.