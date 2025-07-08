Атака російських FPV-дронів на Нікопольський район: поранений чоловік

Про це повідомив Telegram-канал Дніпропетровської ОДА
Нещодавно армія Російської Федерації здійснила атаку на Нікопольський район, використовуючи FPV-дрони та артилерійські системи. Внаслідок цього обстрілу постраждав 37-річний чоловік, який отримав поранення.
Цей інцидент став наслідком цілеспрямованих атак російських військ, які активно застосовують безпілотники для розвідки та завдання ударів по позиціях українських сил, а також цивільних об’єктах.
Згідно з інформацією від місцевої влади, поранений чоловік наразі перебуває в лікарні, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров’я оцінюється як стабільний.
Військові експерти зазначають, що використання FPV-дронів дозволяє ворогу проводити точкові атаки, що ускладнює оборону та підвищує ризики для цивільного населення.
Місцева адміністрація закликає жителів Нікопольщини дотримуватися правил безпеки та терміново повідомляти про будь-які підозрілі об’єкти чи дії, пов’язані з ворожою активністю.
“Ворог продовжує застосовувати новітні технології для ведення бойових дій, що ставить під загрозу життя мирних жителів. Ми робимо все можливе для їх захисту та оперативного реагування на загрози.”
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