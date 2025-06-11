Атака російського FPV-дрона на цивільний автомобіль у Сумському районі

Як повідомив Telegram-канал начальника Сумської ОВА Олега Григорова

11 червня вранці армія Російської Федерації здійснила атаку на цивільний автомобіль за допомогою FPV-дрона в Сумському районі. Внаслідок цього інциденту постраждав 59-річний чоловік, якого терміново госпіталізували. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Подружжя їхало в напрямку Сум з одного з сіл Юнаківської громади, коли російський дрон влучив у їхній автомобіль. Чоловік отримав поранення і наразі перебуває під наглядом лікарів, які надають йому необхідну медичну допомогу.

“Росія вкотре демонструє, що її ціллю є мирне населення. Прикордонні громади Сумщини щодня перебувають під прицілом – ворог підступно використовує дрони для ураження цивільної інфраструктури. Закликаю мешканців прикордоння не ігнорувати небезпеку, за можливості, не перебувати на відкритій місцевості без нагальної потреби та приймати рішення про евакуацію. До евакуаційних заходів залучені представники РВА, ДСНС, поліції, волонтерських організацій. Вони використовують броньований транспорт для безпечної евакуації”, – написав Олег Григоров.

Протягом минулої доби було евакуйовано 104 особи, серед яких 9 дітей, як зазначили у повідомленні.

У червні вже відбувалися евакуаційні заходи, зокрема, організація “Проліска” активно допомагала населенню прикордонних територій Сумщини.