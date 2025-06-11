Атака російських дронів на цивільний автомобіль у Малокатеринівці

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі
11 червня 2025 року армія Російської Федерації здійснила атаку на цивільний автомобіль у селі Малокатеринівка, що в Запорізькій області, використовуючи FPV-дрон. Внаслідок цього обстрілу двоє осіб отримали поранення.
Цю інформацію підтвердив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
“Росіяни атакували цивільний автомобіль у Малокатеринівці. Автівка пошкоджена. Двоє людей отримали поранення. Їм надається вся необхідна медична допомога”.
Цей інцидент підкреслює продовження загрози для цивільного населення в регіоні, де тривають бойові дії. Влада вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки та надання допомоги постраждалим.
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