Атака російських дронів на цивільний автомобіль у Малокатеринівці

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі

11 червня 2025 року армія Російської Федерації здійснила атаку на цивільний автомобіль у селі Малокатеринівка, що в Запорізькій області, використовуючи FPV-дрон. Внаслідок цього обстрілу двоє осіб отримали поранення.

Цю інформацію підтвердив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

“Росіяни атакували цивільний автомобіль у Малокатеринівці. Автівка пошкоджена. Двоє людей отримали поранення. Їм надається вся необхідна медична допомога”. – Іван Федоров

Цей інцидент підкреслює продовження загрози для цивільного населення в регіоні, де тривають бойові дії. Влада вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки та надання допомоги постраждалим.