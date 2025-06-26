Поранення чоловіка внаслідок атаки російського FPV-дрона на Харківщині

Як повідомляє пресслужба поліції Харківщини
У Вовчанській громаді, що на Харківщині, стався трагічний інцидент: 70-річний чоловік отримав поранення внаслідок атаки російського FPV-дрона. Цю інформацію 26 червня оприлюднила пресслужба поліції Харківської області.
Згідно з даними правоохоронців, в момент, коли дрон влучив, потерпілий знаходився на своєму подвір’ї. Після отримання травми він звернувся за допомогою до поліції.
“Поліцейський офіцер громади оперативно евакуював 70-річного пораненого та передав бригаді швидкої допомоги. Поліцейські зафіксували факт збройної агресії військових РФ.”
Цей інцидент стався 26 червня 2025 року, і поліція Харківщини продовжує документувати випадки агресії, а також забезпечувати безпеку місцевих жителів.
Місцева влада закликає мешканців бути уважними та повідомляти про будь-які підозрілі дії або інциденти, пов’язані з використанням безпілотних літальних апаратів.
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