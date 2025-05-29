Атака російських військ FPV-дронами на Миколаївщині: пожежі та пошкодження

Про це повідомили у Миколаївській ОВА

28 травня на Миколаївщині відбулася атака російських військ, які використали FPV-дрони. Внаслідок цього обстрілу виникли пожежі на відкритих територіях, а також загорівся дах нежитлового будинку. Окрім цього, було пошкоджено житловий будинок і автомобіль.

Про цей інцидент повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація. Російські війська двічі атакували територію Куцурубської громади. У селі Дніпровське внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, яка охопила дах нежитлової будівлі та суху траву на прилеглій території.

Другий обстріл призвів до пошкодження житлового будинку та автомобіля. На щастя, жертв і постраждалих не зафіксовано, про що повідомляє Миколаївська ОВА.

Крім того, FPV-дрон атакував акваторію Очаківської громади, що також було зафіксовано місцевими органами влади.