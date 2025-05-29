Атака FPV-дронів РФ на Миколаївщину 28 травня 2025 року

Про це повідомили у Миколаївській ОВА

28 травня 2025 року Миколаївщина стала мішенню для атаки FPV-дронів, здійсненої армією РФ. Внаслідок цих обстрілів на відкритих територіях виникли численні пожежі, а також загорівся дах нежитлового будинку. Крім того, було пошкоджено один житловий будинок і автомобіль.

За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, російські війська двічі атакували територію Куцурубської громади. У селі Дніпровське в результаті одного з обстрілів спалахнула пожежа, яка охопила дах нежитлової будівлі та суху траву на прилеглій території.

Другий обстріл призвів до пошкодження житлового будинку та автомобіля, проте, на щастя, серед місцевих жителів немає постраждалих, як зазначили в обласній адміністрації.

Крім того, FPV-дрон атакував акваторію Очаківської громади, що також було зафіксовано місцевими військовими підрозділами.