Атаки російських військ на Миколаївщину: FPV-дрони та артилерія пошкодили будинки і поля

Як повідомили у Миколаївській ОВА на Facebook

Протягом 25 та ранком 26 червня Миколаївщина зазнала атак з боку російських військ, які використовували FPV-дрони та артилерію. Ці обстріли призвели до пошкодження житлових будинків і виникнення пожежі на пшеничному полі, про що повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

25 червня армія РФ здійснила 12 атак за допомогою FPV-дронів та двічі обстріляла Куцурубську громаду. Внаслідок цих дій постраждало п’ять будинків, а також загорілася суха трава та пшеничне поле. На щастя, ніхто не отримав травм, як зазначили в ОВА. Вранці 26 червня громада знову стала мішенню для дронів.

Крім того, 25 червня під обстріл потрапила акваторія Очакова та територія Очаківської громади, що свідчить про продовження агресивних дій з боку противника.