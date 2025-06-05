Атаки FPV-дронів на Миколаївську область: поранено цивільного

Про це 5 червня повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації
Протягом останньої доби Миколаївська область зазнала кількох атак з боку російських військ, які використовували безпілотники типу FPV. В результаті одного з цих ударів постраждав 70-річний чоловік.
5 червня цю інформацію оприлюднила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Вранці, о 06:20, російські війська завдали удару дроном FPV по цивільному мікроавтобусу в селі Яселка, яке входить до складу Куцурубської громади.
“Внаслідок чого поранено 70-річного чоловіка, його госпіталізовано до лікарні. Наразі стан постраждалого – важкий, надається вся необхідна медична допомога”.
Згідно з інформацією відомства, 4 червня армія РФ двічі атакувала акваторію Очаківської громади та берегову лінію міста Очаків за допомогою ударних дронів FPV.
Також 4 червня о 17:30 FPV-дроном була атакована територія Галицинівської громади. На щастя, внаслідок цих обстрілів травмованих не зафіксовано.
Можливо, вам буде цікаво:
- Вночі 28 травня у Снігурівському районі Миколаївської області пролунали вибухи, оголошено повітряну тривогу через рух ударних безпілотників.
- Збільшення активності російських військ на Покровському напрямку, спроби прориву та оборона українських позицій.
- Росія здійснила удар безпілотниками по Одесі 4 червня 2025 року, поранено одну особу, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Триває розслідування воєнних злочинів.