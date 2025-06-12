Жорстокі атаки FPV-дронами на цивільних у Донеччині: загинули двоє

Про це повідомили у Telegram Донецької обласної прокуратури

Російські війська знову вчинили жорстокі атаки на цивільних у Донеччині, використовуючи FPV дрони для ударів по автомобілях. Ці події сталися в двох населених пунктах, внаслідок чого загинули двоє людей, а ще четверо отримали поранення. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура через Telegram.

Перший інцидент стався 12 червня о 10:40, коли окупанти атакували село Іллінівка, що в Краматорському районі. В результаті цього нападу 79-річна пенсіонерка, яка знаходилася поблизу зупинки громадського транспорту, отримала травми, несумісні з життям. Також постраждали 52-річний водій та пасажирка автобуса, яким була надана медична допомога.

Після обіду, окупанти завдали удару FPV-дроном по легковому автомобілю в селі Миколайпілля, що належить до Дружківської громади. Внаслідок цього нападу загинув 35-річний чоловік, а ще двоє цивільних отримали мінно-вибухові травми і були госпіталізовані.

За цими фактами розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, що стосується воєнних злочинів.