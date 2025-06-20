Трагічний інцидент у Вовчанську: поранення жінки від FPV-дрона

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

20 червня у Вовчанську, що на Харківщині, стався трагічний інцидент: російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, внаслідок чого 36-річна жінка отримала численні поранення.

Про цю подію повідомила речниця Харківської обласної військової адміністрації Анна Гонтар, яка надала інформацію в день інциденту.

Постраждалу жінку терміново доправили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Станом на 13:40, жінка була шпиталізована у середньому стані тяжкості, що викликало занепокоєння серед місцевих жителів.

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