Трагічний інцидент у Вовчанську: поранення жінки від FPV-дрона

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
20 червня у Вовчанську, що на Харківщині, стався трагічний інцидент: російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, внаслідок чого 36-річна жінка отримала численні поранення.
Про цю подію повідомила речниця Харківської обласної військової адміністрації Анна Гонтар, яка надала інформацію в день інциденту.
Постраждалу жінку терміново доправили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.
Станом на 13:40, жінка була шпиталізована у середньому стані тяжкості, що викликало занепокоєння серед місцевих жителів.
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