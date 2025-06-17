Трагічний удар FPV-дрона по Нікополю 17 червня 2025 року

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17 червня 2025 року Нікополь, розташований у Дніпропетровській області, став місцем трагічного інциденту, коли російський FPV-дрон завдав удару по місту. Внаслідок цього обстрілу загинув 63-річний чоловік, а ще один, 50-річний, отримав поранення і був госпіталізований.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, безпілотник вдарив по легковому автомобілю, що знаходився на території приватного домоволодіння. У результаті атаки спалахнула пожежа, яка охопила автомобіль та навіс, загальна площа вогню склала 20 квадратних метрів.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла внаслідок обстрілу. Цей інцидент підкреслює серйозність загрози, яку становлять удари по цивільній інфраструктурі, і викликає занепокоєння серед місцевих жителів.