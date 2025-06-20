Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Правоохоронці, які займаються аналізом уламків від російських атак у Харкові, помітили значні зміни в безпілотниках “Герань-2”. Відзначається, що російські війська почали використовувати дрони з більшими бойовими частинами, новими двигунами та вдосконаленою паливною системою. Ці зміни стали помітними протягом останніх двох місяців, про що повідомив 20 червня начальник управління Харківської облпрокуратури Спартак Борисенко.

“Нині ми спостерігаємо вже модифікований двигун – чотирициліндровий двотактний двигун, який використовується для вказаних ударів з новими форсунками. Вони відрізняються від тих, які російські війська використовували пів року тому. (…) Два місяці тому вони збільшили бойову частину, використовують інші антени, 12-канальні антени CRPI. Також використовують нові двигуни й нові паливні системи.” – Спартак Борисенко

В Росії функціонують два заводи, які використовують як вітчизняні, так і імпортні деталі для виробництва цих безпілотників. Постійно вдосконалюються двигуни, системи управління та наведення БПЛА, щоб дрони могли обходити українські системи протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи, а також підніматися на більшу висоту.

“Наміри в них не змінюються, це знищення українського населення, цивільних осіб, а також знищення засобів проживання й отримання прибутку безпосередньо в місці роботи. На щастя, вдалося запобігти жертвам, оскільки люди перебували в укриттях, більшість людей.” – Спартак Борисенко

В ніч з 19 на 20 червня Харків та його передмістя зазнали атаки щонайменше 13 безпілотників “Герань-2”. Близько 23:10 19 червня пролунали вибухи у Шевченківському та Київському районах. У Шевченківському районі зафіксовано три влучання: один БПЛА влучив у двір багатоквартирного будинку, пошкодивши скління та понад 50 автомобілів. Внаслідок цього постраждала 27-річна жінка, а двоє дівчат 12 і 17 років отримали гостру реакцію на стрес.

Також влучання зафіксували у дах незаселеного будинку, що спричинило пожежу на двох поверхах. Ще один безпілотник вдарив поблизу пам’ятника, а в Київському районі постраждала територія одного з підприємств.

Близько 02:00 20 червня в Основ’янському районі БПЛА влучив у приватне домоволодіння, повністю зруйнувавши господарчу споруду. У цей час під ударами перебувало і передмістя Харкова.

“Атака була розділена на два етапи. Перший етап відбувся у 23:00 приблизно. У подальшому, коли вже безпосередньо на місцях пожежі працювали співробітники ДСНС, прокурори та слідчі, росіяни здійснили повторні пуски БПЛА ‘Герань-2’.” – Спартак Борисенко

Під час гасіння пожежі на одному з підприємств у Харківському районі вибухнув газовий балон, внаслідок чого 44-річний рятувальник отримав опіки. Наразі він перебуває у лікарні в стані середньої важкості. За словами Борисенка, під удар потрапили понад п’ять цивільних підприємств.