Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Вранці 7 липня російські війська, ймовірно, використали безпілотники “Герань-2” з термобаричною бойовою частиною для атак на Харків. Про це повідомив Аміл Омаров, керівник обласної прокуратури, під час свого коментаря.

За словами Омарова, попередні висновки слідчих вказують на те, що саме ця зброя могла бути застосована під час обстрілів міста.

“Щодо зброї, за попередніми даними, ми кажемо, що це ‘Герань-2’ з термобаричною бойовою частиною. Це попередньо, ми розуміємо, що будуть ще дослідження.” – Аміл Омаров

На даний момент тривають додаткові експертизи, які мають підтвердити ці дані та з’ясувати всі обставини інциденту.