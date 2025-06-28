Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

28 червня російські війська здійснили атаку на Дніпро, використавши бомбу-ракету “Гром-1”. Цю загрозу вдалося нейтралізувати завдяки зусиллям протиповітряної оборони, про що повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Політолог і колишній інженер-конструктор Олександр Кочетков поділився деталями про цю новітню розробку.

На думку Кочеткова, “Гром-1” була створена для підвищення точності та дальності російських керованих авіабомб. “Звичайна авіабомба має обмежену точність і падає на відстань кількох кілометрів від літака. Керовані авіабомби, завдяки спеціальним крильцям, можуть пролетіти до 70 кілометрів, а GPS-навігатор підвищує їхню точність”, – пояснив він.

Основна мета збільшення дальності застосування авіабомб полягає в захисті бомбардувальників. “Чим ближче літак підлітає до лінії фронту, тим легше його збити”, – зазначив експерт.

“Росіяни намагаються збільшити точність і дальність запуску керованих авіабомб, тому що, чим ближче бомбардувальник підходить до лінії фронту, тим нам його зручніше буде збивати. Вони цього побоюються й здалеку хочуть використовувати ці КАБи. І в них йдуться постійні розробки щодо збільшення дистанції у цих керованих авіабомб.” – Олександр Кочетков

Бомба-ракета “Гром-1” є гібридом авіабомби та ракети повітря-повітря Х-38. “Ця ракета має бойову частину вагою 250 кілограмів і двигун, що дозволяє збільшити дальність польоту до 100-150 кілометрів”, – додав Кочетков.

Відомо, що “Гром-1” вже використовувалася російськими військами, зокрема, під час удару по Костянтинівці в серпні 2024 року. “Це було, мабуть, перше використання такої бомби. Під Дніпром її вдалося збити, вона летить досить повільно”, – зазначив він.

Кочетков також підкреслив, що “Гром-1” може бути збита винищувачами, якщо поблизу є українська протиповітряна оборона або винищувач, наприклад, Ф-16. “Вона є досить зручною ціллю”, – сказав політолог.

На даний момент Росія не виробляє “Гром-1” у великих обсягах. “Великої кількості таких виробів в Росії поки що нема. Вони зараз випробують його, і чи буде ухвалено рішення про збільшення виробництва, поки що невідомо”, – додав він.

Олександр Кочетков зазначив, що наразі немає загрози постійного застосування “Гром-1” по Дніпру. Найбільшу небезпеку становлять балістичні ракети “Іскандер-М” та ударні дрони типу “Шахед”.

“Це постійна ідея покращення зброї ворога, він вчиться. Але поки що мова не йде про те, що з’явилося щось таке новітнє, що ми не знаємо, як впоратися і що його багато. Зараз найбільшу загрозу становлять “шахеди” завдяки їхній кількості. І ті ракети, якими нас атакують, в першу чергу, балістика “Іскандер-М”. Він найбільш дошкуляє нам, бо його збити достатньо важко.” – Олександр Кочетков

У передмісті Дніпра 28 червня пролунав вибух, що викликало чутки про використання російськими військами керованої авіабомби з реактивним прискорювачем. Начальник ОВА Лисак підтвердив, що це була бомба-ракета “Гром-1”.

Джерела в місцевій протиповітряній обороні повідомили, що на місто могли націлити експериментальний КАБ. Однак для точного визначення, чи це була бомба чи ракета, необхідно дослідити уламки.