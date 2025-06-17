Засудження агентів ГРУ за теракт у Харкові: 15 років ув’язнення

Як повідомляє пресслужба СБУ
Трьох із чотирьох агентів російського Головного управління розвідки, які підірвали автомобіль з українським військовим, засудили до 15 років позбавлення волі. Про це стало відомо 17 червня з повідомлення пресслужби СБУ.
Вибух стався влітку 2024 року, внаслідок чого український військовослужбовець отримав серйозні травми.
“Контррозвідка СБУ встановила особи чотирьох зловмисників і затримала їх, коли вони готували новий теракт на замовлення країни-агресора. Наразі тюремні строки отримали троє терористів. Ними виявилися завербовані окупантами: харківський інженер-програміст, колишній військовий та місцевий безробітний. Стосовно четвертого агента триває судовий розгляд.”
Засуджені отримали покарання за державну зраду, теракт, зберігання боєприпасів та виправдовування агресії Росії.
Служба безпеки України з’ясувала, що агенти спостерігали за місцем паркування автомобіля українського військового у Харкові та заклали під нього саморобний вибуховий пристрій.
“Після вчинення теракту зловмисники підготували ще одну вибухівку і намагалися сховати її у заздалегідь облаштованому схроні. Втім, СБУ затримала їх і запобігла цьому злочину.”
Вибухівка, призначена для нового теракту, була вилучена співробітниками СБУ.
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