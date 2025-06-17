Засудження агентів ГРУ за теракт у Харкові: 15 років ув’язнення

Як повідомляє пресслужба СБУ

Трьох із чотирьох агентів російського Головного управління розвідки, які підірвали автомобіль з українським військовим, засудили до 15 років позбавлення волі. Про це стало відомо 17 червня з повідомлення пресслужби СБУ.

Вибух стався влітку 2024 року, внаслідок чого український військовослужбовець отримав серйозні травми.

“Контррозвідка СБУ встановила особи чотирьох зловмисників і затримала їх, коли вони готували новий теракт на замовлення країни-агресора. Наразі тюремні строки отримали троє терористів. Ними виявилися завербовані окупантами: харківський інженер-програміст, колишній військовий та місцевий безробітний. Стосовно четвертого агента триває судовий розгляд.” – Пресслужба СБУ

Засуджені отримали покарання за державну зраду, теракт, зберігання боєприпасів та виправдовування агресії Росії.

Служба безпеки України з’ясувала, що агенти спостерігали за місцем паркування автомобіля українського військового у Харкові та заклали під нього саморобний вибуховий пристрій.

“Після вчинення теракту зловмисники підготували ще одну вибухівку і намагалися сховати її у заздалегідь облаштованому схроні. Втім, СБУ затримала їх і запобігла цьому злочину.” – Пресслужба СБУ

Вибухівка, призначена для нового теракту, була вилучена співробітниками СБУ.