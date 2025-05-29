Російська розвідка звинувачує Сербію у постачанні боєприпасів Україні

Про це повідомляє російська агенція “Интерфакс”

Російська служба зовнішньої розвідки висунула звинувачення на адресу сербських оборонних підприємств у постачанні боєприпасів Україні через посередницькі канали. Цю інформацію оприлюднила російська агенція “Інтерфакс”, посилаючись на заяву СЗР РФ.

У заяві зазначається, що, незважаючи на офіційний нейтралітет, Сербія нібито продовжує постачати боєприпаси до України. Російська розвідка стверджує, що для цього використовуються підроблені сертифікати кінцевого користувача та країни-посередники.

Серед країн-посередників, згаданих у заяві, є держави НАТО, такі як Чехія, Польща та Болгарія. Також вказується на можливе використання африканських країн для маскування справжнього напрямку постачань.

За даними російської розвідки, обсяги постачань нібито досягають сотень тисяч артилерійських снарядів та мільйонів набоїв для стрілецької зброї. На момент публікації Сербія та Україна офіційно не коментували ці звинувачення.

Ставлення Сербії до конфлікту в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сербія не приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Москви. Президент Александар Вучич неодноразово підкреслював військовий нейтралітет країни та запевняв, що Сербія не постачає зброю жодній зі сторін конфлікту, водночас надаючи гуманітарну допомогу Україні.

Проте західні медіа, зокрема Financial Times, повідомляли про контракти сербських виробників озброєння з європейськими компаніями, які постачають боєприпаси до України. У відповідь на це Белград заявляв, що експорт здійснюється виключно до країн, які не перебувають у збройному конфлікті, і не несе відповідальності за подальше перепродавання.

Сербія є кандидатом на вступ до Європейського Союзу, але при цьому зберігає тісні політичні та економічні зв’язки з Росією, зокрема в енергетичній сфері.