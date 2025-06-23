За інформацією оперативного командування “Північ”

У Чернігівській обласній лікарні наразі перебувають 16-річний підліток та 21-річний чоловік, які постраждали внаслідок атаки російських військ безпілотником “Ланцет” на Сновську громаду ввечері 22 червня. Обидва пацієнти мають стабільно тяжкий стан: підліток отримав травми черепа, а молодий чоловік – поранення черевної порожнини та грудної клітини.

Про стан постраждалих повідомив заступник генерального директора Чернігівської обласної лікарні Валерій Чобітько.

“Першим доставили хлопчика 16 років. З проникаючим пораненням в головний мозок. З ураженням лицьового черепа. Поки його не оперували. Зараз лікарі вирішують щодо способу подальшого лікування. Пізніше доставили ще одного пацієнта з проникаючим пораненням грудної клітини та черевної порожнини, з ураженням печінки. На сьогодні вони перебувають у реанімаційному відділенні в тяжкому, але стабільному стані. Надається медична допомога”, – Валерій Чобітько

Нагадаємо, що ввечері 22 червня російські війська атакували околицю одного з сіл Сновської громади за допомогою БпЛА “Ланцет”. Внаслідок цієї атаки загинули двоє людей.

Крім того, 11 осіб отримали поранення, серед яких четверо неповнолітніх віком 15-16 років. За інформацією оперативного командування “Північ”, інцидент стався у селі Нові Боровичі.

Начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко зазначив, що російський безпілотник спочатку зафіксував скупчення людей у прикордонному селі, а через кілька хвилин завдав удару.

Згідно з даними департаменту цивільного захисту та оборонної роботи, внаслідок удару “Ланцета” було знищено два автомобілі, а ще один отримав пошкодження.

23 червня у Сновській громаді оголосили День жалоби на знак скорботи за загиблими внаслідок атаки РФ по селу Нові Боровичі.