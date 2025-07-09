Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Безпілотники “Ланцет”, які використовуються російськими військами, зазнали значної модернізації. Дальність їхнього ураження зросла з 35 до 100 кілометрів, що дозволяє їм досягати Чернігова. Ці БпЛА почали активно, хоча й не в масовому порядку, використовувати на Чернігівщині у 2025 році. Раніше “Ланцети” були доступні лише спецпідрозділам. Вони важко виявляються, а зазвичай працюють у парі з іншими безпілотниками. Військовий експерт Михайло Жирохов розповів про перспективи їхнього масового застосування поблизу Чернігова та пов’язані з цим ризики.

За словами Жирохова, існує кілька модифікацій “Ланцетів” – “Ланцет-1”, “Ланцет-2” та “Ланцет-3”, які з’явилися на озброєнні російських військ у 2019 році.

“На той момент вони вважали його дороговартісним і на початку повномасштабного вторгнення використовувався виключно спецпідрозділами. Наприклад, спецпідрозділ «Сенеж», пам’ятаєте, які «зажмурили» у нас на кордоні?” – Михайло Жирохов

Перші моделі “Ланцетів” мали дальність польоту до 35-40 кілометрів. У 2022-2023 роках, коли в Україні не було сучасних засобів радіоелектронної боротьби, ці безпілотники виявилися дуже ефективними. Проте у 2023 році їх використання значно зменшилося, оскільки російські війська перейшли на дешевші дрони “Молнія”.

Вартість одного “Ланцета” становить близько 35 тисяч доларів. Росіяни почали їх використовувати на Чернігівщині з початку 2025 року, але не в масовому порядку через високу ціну та потребу в спеціальній підготовці операторів.

“Це дорого і потрібна підготовка оператора зовсім інша. Тобто оператор FPV-дрона або розвідувального дрона і оператор ударного «Ланцета» – це три різні спеціальності. Людину неможливо з розвідувального дрона пересадити спокійно на «Ланцет». Потрібні тільки підготовлені розрахунки.” – Михайло Жирохов

У 2025 році дальність ураження “Ланцета” зросла до 80-110 кілометрів. Експерт зазначає, що росіяни модернізували безпілотник, хоча точні технічні деталі залишаються невідомими.

Однією з ключових особливостей “Ланцета” є його електричний двигун, що робить його практично безшумним, на відміну від дронів з двигунами внутрішнього згоряння. Це значно ускладнює його виявлення засобами протиповітряної оборони.

“Перша лінія ППО – це акустична. «Шахед» торохтить, і акустичні датчики фіксують його напрямок. Але цю першу лінію «Ланцет» проходить спокійно. Плюс його швидкість більша.” – Михайло Жирохов

Крім того, “Ланцет” менший за розмірами та швидший за інші безпілотники. Запуск дрона простіший, ніж у “шахедів”, оскільки він використовує пружинний механізм замість реактивного двигуна.

Жирохов підкреслює, що “Ланцет” застосовують для точного ураження цілей, таких як танки, артилерійські позиції або лінії електропередач, де потрібна висока точність. Бойова частина дрона важить від трьох до п’яти кілограмів.

Зазвичай “Ланцети” використовують у зв’язці з іншими безпілотниками, наприклад, розвідувальним дроном “Орлан” або “Зала”. Спочатку розвідувальний дрон уточнює обстановку, після чого запускають “Ланцети” для удару.

“Розвідувальний дрон «Орлан» або «Зала» і два «Ланцети». Вони завжди йдуть в трьох. Буває, що «Зала» стає спочатку, дорозвідує обстановку, тому коли є повітряна тривога і говорять, що розвідувальний дрон над якимось об’єктом – це може означати, далі може бути удар.” – Михайло Жирохов

Нагадаємо, 8 липня 2025 року війська РФ атакували село неподалік Чернігова за допомогою безпілотників типу “Ланцет”, внаслідок чого пролунали два вибухи.