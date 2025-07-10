Втрати Росії та бойові дії на фронті – зведення Генштабу ЗСУ 10 липня 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Протягом останньої доби на фронті відбулося 201 бойове зіткнення, внаслідок чого Росія втратила 920 військових. Цю інформацію оприлюднив Генштаб ЗСУ станом на 08:00 10 липня у своєму зведенні про ситуацію з російським вторгненням.

Вчора армія РФ здійснила 5 ракетних ударів, використавши 14 ракет, а також провела 74 авіаудари, скинувши 122 керовані бомби. Загалом було зафіксовано 5120 обстрілів, з яких 113 – з реактивних систем залпового вогню, а також 4037 дронів-камікадзе.

Авіаудари російських військ були націлені на населені пункти Охрімівка, Кругле, Одрадне, Артільне в Харківській області, а також на Шахове, Полтавку, Панківку, Володимирівку, Сухий Яр, Покровськ, Русин Яр, Новопавлівку в Донецькій області, Вербове, Степногірськ, Приморське, Плавні, Михайлівку в Запорізькій області та Одрадокам’янку в Херсонській області.

Протягом доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 13 районів, де зосереджувався особовий склад та техніка противника, а також два пункти управління безпілотниками і два командно-спостережних пункти російських військових.

“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 920 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, три бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 324 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 6 ракет та 81 одиницю автомобільної техніки окупантів.” – Генштаб ЗСУ

Оперативна ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби відбулося 14 бойових зіткнень. Російські війська завдали 7 авіаударів, скинувши 12 керованих бомб, а також здійснили 281 артилерійський обстріл, з яких три – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку армія РФ 13 разів штурмувала позиції українських захисників у районах Вовчанська, Кам’янки, Красного Першого, Амбарного, а також у напрямку Липців і Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів, які українські сили оборони успішно відбили поблизу Степової Новоселівки, Радьківки та в напрямку Новоосинового.

На Лиманському напрямку російські війська здійснили 30 атак, намагаючись просунутися поблизу Нового Миру, Рідкодуба, Середнього, Карпівки, Зеленій Долини, Торського, Греківки, Колодязів та в бік Серебрянки.

На Сіверському напрямку зафіксовано сім атак на позиції українських підрозділів у районах Серебрянки, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення в районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку російські війська здійснили вісім атак у районах Диліївки, Щербинівки, Торецька, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 61 наступальну дію армії РФ у районах Попова Яру, Полтавки, Новоторецького, Мирнограда, Новоекономічного, Мирного, Горіхового, Миролюбівки, Миколаївки, Променя, Лисівки, Котлиного, Удачного, Дачного, Новосергіївки, Ялти, Олексіївки та в напрямку Шахового, Новопідгородного, Покровська, Разіне, Родинського.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 29 атак поблизу Ялти, Мирного, Зеленого Поля, Шевченка та Вільного Поля.

На Гуляйпільському напрямку російські війська не проводили наступальних дій.

На Оріхівському напрямку українські оборонці успішно відбили одну атаку в районі Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку армія РФ дев’ять разів безуспішно намагалася просунутися до укріплень українських оборонців у напрямку Придніпровського та острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак формування наступальних угруповань російських військ.