Про це повідомила прессслужба ГУР МО

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило інформацію про російського військового, який має відношення до ракетного удару по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві, що стався 8 липня минулого року. Цю інформацію надала пресслужба ГУР МО.

Відомо, що фігурантом є майор збройних сил РФ Дєніс Алєксєєвіч Шейнов. Він обіймає посаду начальника спеціальної інженерної служби 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, який безпосередньо брав участь в атаці на “Охматдит”. На момент обстрілу в лікарні перебувало 627 дітей.

“Майор Шейнов за своїми функціональними обов’язками начальника спеціальної інженерної служби відповідав за організацію технічної підготовки крилатих ракет повітряного базування Х-101 до застосування літаками стратегічної авіації.”

Саме ракета Х-101 була використана для атаки на медичний заклад.

Шейнов народився 30 січня 1978 року в Саратові. Він є випускником місцевого вищого військового інженерного командного училища ракетних військ. У 2018 році він перебував у Сирії, виконуючи спеціальні завдання. Нагороджений кількома медалями, одружений, має сина та доньку, проживає у Саратові. ГУР також оприлюднило його паспортні дані та точну адресу проживання.

8 липня 2024 року на Київщині та в Києві сили ППО були активовані через ракетну атаку з боку РФ. Уламки ракет впали у семи районах столиці, внаслідок чого загинули 33 людини, а понад сотня отримала поранення. Під час обстрілу постраждала дитяча лікарня “Охматдит”, куди цілеспрямовано була запущена ракета Х-101.

В результаті атаки загинули двоє людей – родич пацієнта та лікарка, а 32 особи отримали поранення. 10 липня у лікарні помер хлопчик, який перебував у критичному стані після удару.

Ракета повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще чотири корпуси лікарні. Постраждали 10 хірургічних відділень, 5 онковідділень, 2 соматичні відділення, інтенсивна терапія, 2 реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, а також частина онкогематологічної лабораторії. Дітей евакуювали до інших медичних закладів.

Після атаки в “Охматдиті” не було світла, кисню та водопостачання, про що повідомляв міністр охорони здоров’я Олег Ляшко.

Уряд виділив 100 мільйонів гривень на відновлення лікарні, а президент Володимир Зеленський оголосив про додаткові 300 мільйонів гривень. У день обстрілу платформа UNITED24 та Monobank запустили збір коштів на відбудову “Охматдиту”, зібравши 100 мільйонів гривень менш ніж за три години.

Два корпуси дитячої лікарні, зруйновані ракетним ударом 8 липня 2024 року, не підлягають відновленню.