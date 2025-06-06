Масована атака РФ на Україну 6 червня: збиті безпілотники, жертви та руйнування

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 6 червня російські військові здійснили масовану атаку на Україну, випустивши 452 повітряні цілі. Сили протиповітряної оборони змогли знищити 199 безпілотників та 36 ракет, про що повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Загалом армія РФ використала 407 ударних БпЛА типу Shahed та інші безпілотники-імітатори. Серед випущених ракет були 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, 36 крилатих ракет Х-101, 2 крилаті ракети Іскандер-К та одна протирадіолокаційна ракета Х-31П.

Станом на 10 ранку, протиповітряна оборона знищила 406 цілей, серед яких: 199 БпЛА, 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, 30 крилатих ракет Х-101 та 2 крилаті ракети Іскандер-К. Влучання зафіксовано у 13 місцях, а в 19 локаціях – падіння уламків. Інші цілі, зокрема 169 дронів та 2 балістичні ракети, були втрачені та подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Деталі атаки РФ на Україну 6 червня

У ніч на 6 червня армія РФ завдала масованого удару по Україні. У Києві зафіксовано падіння уламків та влучання в кількох районах. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки загинуло четверо людей, а десятки отримали травми.

У Луцьку російські війська влучили у багатоквартирний житловий будинок, про що повідомив міський голова Ігор Поліщук. Внаслідок цього 15 людей отримали травми.

У Тернополі російські ракети влучили у промислові об’єкти та інфраструктуру, за словами міського голови Сергія Надала. 10 людей отримали травми, а в місті зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації шкідливих речовин. Мешканцям, особливо дітям, рекомендовано залишатися вдома та не відкривати вікна.

Крім того, армія РФ атакувала Львівщину безпілотниками та ракетами. За попередніми даними, загиблих та травмованих немає, повідомив керівник ОВА Максим Козицький. Пошкоджено промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі.

У Кременчуцькому районі Полтавщини внаслідок обстрілу постраждали адміністративні будівлі та складські приміщення кількох підприємств, а також кав’ярня. На території області зафіксовано падіння уламків на приватний будинок, внаслідок чого троє людей отримали поранення.

Армія РФ також атакувала Чернігів, використовуючи безпілотники типу “Герань-2”, крилату ракету та “Іскандер-М”. У результаті обстрілу постраждали житлові масиви – пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, четверо людей отримали поранення.