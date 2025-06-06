Масована атака Росії на Україну 6 червня: коментар Меган Моббс та наслідки

Як повідомляє допис Меган Моббс в X (Twitter)
Меган Моббс, донька спеціального представника США з питань України Кіта Келлога та президентка благодійного фонду RT Weatherman Foundation, висловила свої почуття до батька після масованої атаки Росії на Україну, що сталася 6 червня. Вона поділилася своїми думками у соціальній мережі X.
“Гучна ніч у Києві, тату! Можливо, це вибухи та стрілянина посеред ночі, але в мене дивне відчуття, що росіяни не хочуть миру.”
Моббс зазначила, що Росія намагається створити ілюзію, ніби завдає ударів у відповідь. Вона підкреслила, що високоточні удари України є реакцією на постійні атаки Росії на мирне населення, які відбулися після того, як Путін відмовився від припинення вогню.
“Він хоче лише подальшої війни і всієї України.”
Огляд атаки РФ на Україну 6 червня
У ніч на 6 червня армія Росії здійснила масовану атаку на Україну. У Києві зафіксовано падіння уламків та влучання в кількох районах. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки загинуло четверо людей, а десятки отримали травми.
У Луцьку російські війська влучили в багатоквартирний житловий будинок, внаслідок чого 15 людей отримали травми, про що повідомив міський голова Ігор Поліщук. У Тернополі росіяни атакували промислові об’єкти та інфраструктуру, внаслідок чого 10 людей були травмовані. Міський голова Сергій Надал зазначив, що в місті зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації шкідливих речовин, тому тернополянам, особливо дітям, рекомендовано залишатися вдома та не відкривати вікна.
Крім того, армія РФ атакувала Львівщину безпілотниками та ракетами. За попередніми даними, загиблих та травмованих немає, але пошкоджено промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі, про що повідомив керівник ОВА Максим Козицький.
У Кременчуцькому районі на Полтавщині внаслідок обстрілу постраждали адміністративні будівлі та складські приміщення кількох підприємств, а також кав’ярня. На території області зафіксовано падіння уламків на приватний будинок, внаслідок чого троє людей отримали поранення.
Також армія РФ атакувала Чернігів, використовуючи безпілотники типу “Герань-2”, крилаті ракети та “Іскандер-М”. Російські війська вдарили по житловому масиву, внаслідок чого пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, а четверо людей отримали поранення.
Схожі новини для вас:
- Росія здійснила масштабну ракетно-безпілотну атаку на Україну 6 червня, постраждали Київ, Львів, Тернопіль, Луцьк та інші регіони. Є загиблі, поранені та пошкодження інфраструктури.
- Після нічного обстрілу в Тернополі зафіксовано підвищення шкідливих речовин у повітрі, мешканцям рекомендують закривати вікна та уникати вулиці.
- 6 червня Львівщина зазнала ракетної атаки з боку РФ, без жертв, з пошкодженням промислового об’єкта та ліній електропередач.