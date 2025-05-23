Аварія військового вертольота Мі-8 в Орловській області 2025

Про це повідомила російська державна агенція ТАСС з посиланням на пресслужбу Московського військового округу.

23 травня 2025 року в Орловській області Росії стався трагічний інцидент: під час планового польоту розбився військовий вертоліт Мі-8. Всі члени екіпажу загинули на місці аварії.

Згідно з інформацією, наданою пресслужбою Московського військового округу, аварія сталася в безлюдній місцевості, що дозволило уникнути руйнувань на землі.

Попередні дані вказують на технічну несправність як можливу причину катастрофи. Для детального розслідування інциденту на місце падіння вертольота була направлена комісія Військово-космічних сил Російської Федерації.

Ця трагедія підкреслює серйозні проблеми в сфері військової авіації, акцентуючи увагу на необхідності постійного моніторингу технічного стану авіаційної техніки.

Військові органи продовжують розслідування, щоб з’ясувати всі обставини аварії та вжити заходів для запобігання подібним випадкам у майбутньому.