Ідентифікація бойовиків РФ, які викрали фермерів біля Бахмута у 2022 році

Про це повідомили у Facebook-сторінці Донецької обласної прокуратури

Правоохоронні органи ідентифікували двох бойовиків російської армії, які у липні 2022 року викрали місцевих фермерів поблизу Бахмута на Донеччині та утримували їх у підвалі. Окрім цього, окупанти відібрали у цивільних автомобіль та побутову техніку. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Згідно з даними слідства, подія сталася в липні 2022 року, коли російські війська наступали на Бахмутському напрямку. У селі Стряпівка, яке на той час перебувало в «сірій зоні», група окупантів зупинила 57-річного чоловіка та його 35-річну племінницю, які намагалися забрати своїх птахів з прифронтової території.

Цивільних затримали за підозрою у розвідувальній діяльності на користь ЗСУ та доставили до одного з командних пунктів для допиту. Як зазначили в прокуратурі, їх зустрів військовослужбовець мотострілецького полку Південного військового округу РФ на прізвисько «Бумер», який під дулом автомата відібрав у них документи та ключі від автомобіля Volkswagen Caddy, після чого закрив людей на ніч у льосі.

На наступний ранок до штабу прибув командир роти з позивним «Привід/Скло». Він провів ще один допит, переконавшись, що фермери дійсно приїхали за своїми речами та тваринами. Проте окупанти залишили їх у підвалі, забравши автомобіль і побутову техніку.

За інформацією прокуратури, рядовий та старший лейтенант вирішили залишити собі оглянуті речі, а затриманих «Привід/Скло» відвіз у сусідню Володимирівку, де також помістив у підвал. Згодом інших військових РФ перевезли їх до адміністративного кордону Донецької та Луганської областей, при цьому на голови цивільних наділи мішки, щоб вони не запам’ятали маршрут.

На кордоні чоловіка та жінку випустили посеред поля. Вони пішки йшли через посадки без їжі та води, поки не дісталися підконтрольної Україні території.

Слідство встановило, що обидва підозрювані є уродженцями Луганської області. Військових РФ «Бумера» та «Привід/Скло» заочно підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни за частиною 1 статті 28 та частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Їхні дії також кваліфікують як порушення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та Додаткового протоколу, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. Двом бойовикам загрожує до 12 років ув’язнення.