Російські війська наближаються до Дніпропетровщини: ситуація на фронті 11 червня

Як повідомляє Telegram-канал Андрія Коваленка

Армія Російської Федерації продовжує свої спроби дістатися до адміністративної межі Дніпропетровської області. 11 червня в соціальних мережах з’явилася інформація про можливе проникнення російських військ на територію області. Однак оперативно-стратегічне угруповання військ “Хортиця” спростувало ці чутки, підкресливши, що бої тривають лише біля адмінмежі, а на території Дніпропетровщини російських військ немає.

Згідно з даними мапи DeepState, на 11 червня відстань від межі області до “сірої” зони в деяких місцях становить менше 90 метрів. Протягом останньої доби російські війська просунулися в напрямку села Богданівка, що в Покровському районі Донеччини.

Речник ОСУВ “Хортиця” Віктор Трегубов у програмі “Суспільне. Студія” зазначив, що на шляху російських військ до Дніпропетровщини розташовано небагато населених пунктів, переважно поля, що полегшує їхнє просування.

Увечері 11 червня Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації РНБО, повідомив у Telegram, що РФ намагалася відправити штурмовиків до адмінмежі Дніпропетровщини, але їх було знищено.

“Росіяни заради інформаційної картинки спробували відправити штурмовиків до адмінмежі Дніпропетровщини, в кілзону. Вони були знищені.” – Андрій Коваленко

Воєнний оглядач Владислав Селезньов пояснив, що метою Росії в цьому наступі є не сама Дніпропетровщина, а оточення міста Покровськ на Донеччині, де російські війська не можуть просунутися вже понад вісім місяців.

“Вони намагаються розширити лещата, зокрема західні лещата. Щоб на території прикордоння Донеччини і Дніпропетровщини в такий спосіб блокувати наш Покровськ.” – Владислав Селезньов

Заступник командира дивізіону 1129-го Зенітно-ракетного білоцерківського полку ЗСУ Олексій Барсук повідомив, що на Покровському напрямку присутня велика кількість піхоти РФ, а також тривають “м’ясні штурми”. Українські військові активно знищують розвідувальні безпілотники ворога, що ускладнює їхнє подальше просування.

Командир батальйону 59 бригади Сил безпілотних систем Вадим Балюк розповів, що на ділянці фронту на межі Донеччини та Дніпропетровщини росіяни активно використовують дрони, легкові автомобілі та мотоцикли для прориву оборони.

“Противник зосереджує сили на вузьких ділянках фронту і старається якомога ближче підійти до адмінкордону з Дніпропетровською областю. В районі адмінкордону дуже багато є протитанкових ровів, інженерних загороджень, вибухових і невибухових. Противник фактично не може використовувати техніку у даному районі, але він активно використовує велику кількість піхоти.” – Вадим Балюк

Росія неодноразово заявляла про прорив на територію Дніпропетровщини, зокрема 21 травня про прорив оборони біля села Новомиколаївка в Покровському районі. Ці заяви спростовувалися владою області та Генеральним штабом ЗСУ, який назвав їх дезінформацією.

Військовий експерт Іван Ступак 10 червня зазначив, що стрімке просування російських військ може бути пов’язане з великим людським ресурсом, а також залежить від стану українських фортифікаційних споруд і забезпечення підрозділів.

“Єдиної відповіді немає, чому воно так швидко просувається. Звісно, там перша думка, що в них там безліч людей у війську, і воно допомагає їм просуватися. Питання, чи є наші фортифікаційні споруди там? Якщо є, то в якій кількості? Які підрозділи там перебувають? Боєздатні, обстріляні, укомплектовані. Або, можливо, там і проблеми з забезпеченням снарядів, наприклад.” – Іван Ступак

За його словами, безпілотна авіація РФ вже тривалий час присутня на Дніпропетровщині, через що жителів низки населених пунктів доводиться евакуювати.