Ситуація на Сумщині: просування російських військ та контроль Сил оборони

Згідно з повідомлення телеграм-каналу DeepState
На 10 червня 2025 року армія Російської Федерації зафіксувала просування поблизу сіл Яблунівка та Юнаківка в Сумській області. Ці дані були представлені на мапі аналітичного ресурсу DeepState.
У своєму зверненні 8 червня начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров підкреслив, що
“ситуація на кордоні Сумщини напружена, але під контролем Сил оборони”.
Він також зазначив, що наразі немає підстав для евакуації з міста Суми.
6 червня на території Сумщини була оголошена нова “червона” зона, що розташована поблизу села Садки, яке знаходиться на південно-схід від Юнаківки. Аналітики DeepState повідомили про окупацію населених пунктів Кіндратівка та Олексіївка, а також про просування російських військ у напрямку Біловодів, Локні та Садків.
На мапі також видно, що російські окупанти повністю контролюють територію Локні.
Ситуація в Сумській області залишається напруженою, проте українські Сили оборони продовжують утримувати контроль над більшістю території регіону.
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