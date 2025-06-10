Ситуація на Сумщині: просування російських військ та контроль Сил оборони

Згідно з повідомлення телеграм-каналу DeepState

На 10 червня 2025 року армія Російської Федерації зафіксувала просування поблизу сіл Яблунівка та Юнаківка в Сумській області. Ці дані були представлені на мапі аналітичного ресурсу DeepState.

У своєму зверненні 8 червня начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров підкреслив, що

“ситуація на кордоні Сумщини напружена, але під контролем Сил оборони”.

Він також зазначив, що наразі немає підстав для евакуації з міста Суми.

6 червня на території Сумщини була оголошена нова “червона” зона, що розташована поблизу села Садки, яке знаходиться на південно-схід від Юнаківки. Аналітики DeepState повідомили про окупацію населених пунктів Кіндратівка та Олексіївка, а також про просування російських військ у напрямку Біловодів, Локні та Садків.

На мапі також видно, що російські окупанти повністю контролюють територію Локні.

Ситуація в Сумській області залишається напруженою, проте українські Сили оборони продовжують утримувати контроль над більшістю території регіону.