Російська атака на Степногірськ: пошкоджено житловий будинок у Запорізькій області

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров
Сьогодні, 29 червня, армія Російської Федерації здійснила напад на місто Степногірськ, розташоване в Запорізькій області. В результаті атаки російських військ було вражено багатоповерховий житловий будинок. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.
Про це повідомив Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації.
“Близько 6 ранку росіяни атакували Степногірськ з різного озброєння: КАБи, РСЗВ, артилерія, дрони. Поцілили по багатоповерхівці. Інформація щодо постраждалих уточнюється.”
Раніше повідомлялося, що в ніч на 29 червня армія РФ також завдала ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого було пошкоджено підприємство. За попередніми даними, жертв та поранених немає.
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