Російська атака на Степногірськ: пошкоджено житловий будинок у Запорізькій області

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Сьогодні, 29 червня, армія Російської Федерації здійснила напад на місто Степногірськ, розташоване в Запорізькій області. В результаті атаки російських військ було вражено багатоповерховий житловий будинок. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Про це повідомив Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації.

“Близько 6 ранку росіяни атакували Степногірськ з різного озброєння: КАБи, РСЗВ, артилерія, дрони. Поцілили по багатоповерхівці. Інформація щодо постраждалих уточнюється.” – Іван Федоров

Раніше повідомлялося, що в ніч на 29 червня армія РФ також завдала ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого було пошкоджено підприємство. За попередніми даними, жертв та поранених немає.