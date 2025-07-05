Росія посилює військову присутність у Вірменії на тлі конфлікту з Азербайджаном

Про це повідомленні української розвідки

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про збільшення військової присутності Російської Федерації у Вірменії на фоні загострення відносин з Азербайджаном.

Згідно з даними української розвідки, Кремль активізує комплектування своєї військової бази в Ґюмрі, що має на меті посилити військово-політичний тиск на країни Південного Кавказу.

В ГУР МО зазначають, що до складу особового складу бази входять військовослужбовці російських Збройних сил, які проходять службу в Ростовській та Волгоградській областях, а також у тимчасово окупованому Криму.

“Крім того, РФ активно шукає добровольців серед представників поневолених народів Кавказу – зокрема, в північній Осетії та Адигеї.”

Андрій Юсов, представник ГУР МО, вважає, що розгортання російських військ у Вірменії є частиною комплексної стратегії Кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації.

“Разом із розпаленням міжетнічного конфлікту Москва нарощує військову присутність на Кавказі. Ймовірно, погіршення стосунків між Азербайджаном та РФ готувалося заздалегідь.” – Андрій Юсов, представник ГУР МО

Відомство також підкреслило, що українська воєнна розвідка продовжує уважно стежити за переміщеннями російських військ як на території РФ, так і за її межами.

27 червня російські силовики провели рейди в осередках азербайджанської діаспори, затримавши понад півсотні осіб. Декілька з них були госпіталізовані, а брати Сафарови – 55-річний Зіяддін і 60-річний Гусейн – померли.

Влада РФ підозрює їх у вбивствах, скоєних у 2000-х роках. Тіла Сафарових були доставлені до Азербайджану 30 червня, де експертиза виявила численні побиття.

У відповідь на ці події Баку скасував культурні заходи за участі росіян, низку державних візитів, а також затримав керівників філії пропагандистського російського медіа Sputnik.