Росія посилює військову присутність у Вірменії на тлі конфлікту з Азербайджаном

Про це повідомленні української розвідки
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про збільшення військової присутності Російської Федерації у Вірменії на фоні загострення відносин з Азербайджаном.
Згідно з даними української розвідки, Кремль активізує комплектування своєї військової бази в Ґюмрі, що має на меті посилити військово-політичний тиск на країни Південного Кавказу.
В ГУР МО зазначають, що до складу особового складу бази входять військовослужбовці російських Збройних сил, які проходять службу в Ростовській та Волгоградській областях, а також у тимчасово окупованому Криму.
“Крім того, РФ активно шукає добровольців серед представників поневолених народів Кавказу – зокрема, в північній Осетії та Адигеї.”
Андрій Юсов, представник ГУР МО, вважає, що розгортання російських військ у Вірменії є частиною комплексної стратегії Кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації.
“Разом із розпаленням міжетнічного конфлікту Москва нарощує військову присутність на Кавказі. Ймовірно, погіршення стосунків між Азербайджаном та РФ готувалося заздалегідь.”
Відомство також підкреслило, що українська воєнна розвідка продовжує уважно стежити за переміщеннями російських військ як на території РФ, так і за її межами.
27 червня російські силовики провели рейди в осередках азербайджанської діаспори, затримавши понад півсотні осіб. Декілька з них були госпіталізовані, а брати Сафарови – 55-річний Зіяддін і 60-річний Гусейн – померли.
Влада РФ підозрює їх у вбивствах, скоєних у 2000-х роках. Тіла Сафарових були доставлені до Азербайджану 30 червня, де експертиза виявила численні побиття.
У відповідь на ці події Баку скасував культурні заходи за участі росіян, низку державних візитів, а також затримав керівників філії пропагандистського російського медіа Sputnik.
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