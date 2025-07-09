Використання дронів на оптоволокні російськими військами на Сіверському напрямку

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів начальник відділення комунікації 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗСУ Володимир Голягін.
На Сіверському напрямку російські війська використовують приблизно 30% дронів на оптоволокні від загальної кількості безпілотників. Цю інформацію в ефірі телемарафону “Єдині новини” озвучив начальник відділення комунікації 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗСУ Володимир Голягін.
“Російські військові активно застосовують дрони, в тому числі на оптоволокні. До нас надішли дрони на оптоволокні, хлопці, які займаються дронами цими, якщо є недоліки, вони доопрацьовують їх та використовують їх за призначенням.”
Голягін також підкреслив, що порівнювати атаки в липні та червні не має сенсу, оскільки ситуація на Сіверському напрямку залишилася стабільною.
“У червні противник проводив по п’ять-шість штурмів за добу – це атаки пішими штурмовими групами по одному до трьох військових. Окрім цього, у червні противник провів заздалегідь заплановані три масовані комбіновані атаки з застосуванням багі та мотоциклів.”
Отже, російські війська продовжують активно впроваджувати сучасні технології, зокрема дрони на оптоволокні, у свої бойові дії на Сіверському напрямку. Це свідчить про постійне вдосконалення їхньої тактики та технічного оснащення.
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