Бойові втрати російської армії станом на 6 липня 2025 року – Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України

Станом на ранок 6 липня 2025 року, загальні бойові втрати російської армії в конфлікті з Україною досягли приблизно 1 026 440 військових, з яких 1180 загинули лише за останню добу. Цю інформацію оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім людських втрат, армія РФ також зазнала значних втрат у техніці та озброєнні:

  • танки – 10 992 (+2);
  • бойові броньовані машини – 22 956 (+3);
  • артилерійські системи – 29 960 (+39);
  • реактивні системи залпового вогню – 1430 (+2);
  • засоби ППО – 1192 (+1);
  • літаки – 421 (+1);
  • гелікоптери – 340;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43 825 (+216);
  • криласті ракети – 3439;
  • кораблі та катери – 28;
  • підводні човни – 1;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 54 252 (+104);
  • спеціальна техніка – 3925.

У Генштабі підкреслюють, що ці дані ще можуть бути уточнені.

У ніч на 5 липня Сили оборони України завдали удару по аеродрому “Борисоглібськ” у Воронезькій області Росії, де розташовані літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ.

Крім того, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у співпраці з іншими елементами Сил оборони, здійснили удар по заводу “ВНИИР-Прогресс” у місті Чебоксари Чуваської Республіки РФ.

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