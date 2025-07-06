Бойові втрати російської армії станом на 6 липня 2025 року – Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України
Станом на ранок 6 липня 2025 року, загальні бойові втрати російської армії в конфлікті з Україною досягли приблизно 1 026 440 військових, з яких 1180 загинули лише за останню добу. Цю інформацію оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.
Крім людських втрат, армія РФ також зазнала значних втрат у техніці та озброєнні:
- танки – 10 992 (+2);
- бойові броньовані машини – 22 956 (+3);
- артилерійські системи – 29 960 (+39);
- реактивні системи залпового вогню – 1430 (+2);
- засоби ППО – 1192 (+1);
- літаки – 421 (+1);
- гелікоптери – 340;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43 825 (+216);
- криласті ракети – 3439;
- кораблі та катери – 28;
- підводні човни – 1;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 54 252 (+104);
- спеціальна техніка – 3925.
У Генштабі підкреслюють, що ці дані ще можуть бути уточнені.
У ніч на 5 липня Сили оборони України завдали удару по аеродрому “Борисоглібськ” у Воронезькій області Росії, де розташовані літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ.
Крім того, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у співпраці з іншими елементами Сил оборони, здійснили удар по заводу “ВНИИР-Прогресс” у місті Чебоксари Чуваської Республіки РФ.
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