Бойові втрати російської армії станом на 6 липня 2025 року – Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України

Станом на ранок 6 липня 2025 року, загальні бойові втрати російської армії в конфлікті з Україною досягли приблизно 1 026 440 військових, з яких 1180 загинули лише за останню добу. Цю інформацію оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім людських втрат, армія РФ також зазнала значних втрат у техніці та озброєнні:

танки – 10 992 (+2);

бойові броньовані машини – 22 956 (+3);

артилерійські системи – 29 960 (+39);

реактивні системи залпового вогню – 1430 (+2);

засоби ППО – 1192 (+1);

літаки – 421 (+1);

гелікоптери – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43 825 (+216);

криласті ракети – 3439;

кораблі та катери – 28;

підводні човни – 1;

автомобільна техніка та автоцистерни – 54 252 (+104);

спеціальна техніка – 3925.

У Генштабі підкреслюють, що ці дані ще можуть бути уточнені.

У ніч на 5 липня Сили оборони України завдали удару по аеродрому “Борисоглібськ” у Воронезькій області Росії, де розташовані літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ.

Крім того, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у співпраці з іншими елементами Сил оборони, здійснили удар по заводу “ВНИИР-Прогресс” у місті Чебоксари Чуваської Республіки РФ.